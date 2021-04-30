В Витебске мужчина обманул 17 товариществ собственников - расследование завершено

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По данным следствия, с 1 мая по 30 июня 2020 года 40-летний индивидуальный предприниматель предлагал председателям правления товариществ собственников в Витебске услуги по выполнению работ по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления и водоподогревателя в домах товариществ собственников. Но мужчина не намеревался исполнять принятые на себя обязательства.

"Он составил ряд документов от лица своего знакомого, которому также пообещал выполнить все работы, и представил их на подпись председателям правлений и сотруднику предприятия электроэнергетики. В ходе следствия установлено, что последние не участвовали в проведении и проверке вышеуказанных работ, однако поверив на слова, что все работы выполнены, подписали документы. Когда на счет предпринимателя, не осведомленного о преступной деятельности, поступили денежные средства, он передал их обвиняемому. Последний распорядился ими по своему усмотрению", - рассказали в ведомстве.

В результате вышеуказанных действий обвиняемый завладел денежными средствами 17 товариществ собственников Витебска в общей сумме Br12 тыс.

По результатам расследования 40-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства. Он в полном объеме возместил причиненный ущерб.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Также установлено, что одной из причин совершения данного преступления явилось недобросовестное отношение к выполнению своих обязанностей председателей правлений товариществ собственников и сотрудника предприятия электроэнергетики. В связи с этим направлены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления в администрацию одного из районов Витебска и в предприятие электроэнергетики, которые рассмотрены с участием следователя. Председателям правления товариществ собственников указано на недопущение подобных случаев в дальнейшей работе, а сотрудник предприятия электроэнергетики привлечен к дисциплинарной ответственности.-0-