В Витебске мужчина ранил ножом жену и убил грудного ребенка

27 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Житель Витебска нанес удары ножом жене и младенцу. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 26 июля в Витебске между 32-летним мужчиной и его 31-летней супругой произошел конфликт. Мужчина взял кухонный нож, нанес им удары жене и дочке и скрылся с места происшествия. Женщина успела вызвать скорую помощь и вместе с ребенком была госпитализирована. Младенца спасти не удалось. От полученных травм ребенок скончался. Возраст девочки - 1 месяц. Женщина находится в реанимации.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Зафиксирована следовая картина, изъяты предметы и объекты, по которым назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено ГКСЭ.

В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц и заведомо малолетнего) УК. Он задержан сотрудниками милиции. Установлено, что на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. С ним проводятся следственные действия.-0-