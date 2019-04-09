В Витебске мужчина украл бутылку виски стоимостью более Br900

9 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК за кражу дорогостоящего спиртного, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Вечером 27 марта в одном из магазинов Витебска мужчина похитил бутылку виски стоимостью более Br900. Факт хищения был установлен сотрудниками торгового объекта во время сверки дорогостоящих спиртных напитков. По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний житель областного центра.

Расследование продолжается.-0-