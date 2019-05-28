В Витебске мужчина упал с многоэтажки

28 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске мужчина погиб в результате падения с высотного дома, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
Сообщение о происшествии поступило в милицию сегодня около 15.00. Тело мужчины нашли возле многоэтажки на пересечении проспекта Черняховского и ул. Воинов-Интернационалистов.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего.-0-
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