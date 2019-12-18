В Витебске на переходе такси сбило пенсионерку

18 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске на регулируемом пешеходном переходе под колесами машины погибла женщина, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 18 декабря около 22.00 по улице Терешковой. Молодой водитель такси на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 69-летнюю на жительницу Витебска. В результате ДТП она от полученных травм скончалась на месте трагедии.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-