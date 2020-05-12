12 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске на пожаре погибла женщина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре по 1-му Ореховскому переулку поступило сегодня в 10.33. Было задымление из-под кровли дома. Хозяин и его сожительница находились внутри.

До прибытия подразделений МЧС местные жители из дома вынесли хозяина. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом отравление продуктами горения его госпитализировали. Спасатели вынесли из задымленной кухни в бессознательном состоянии женщину. Медики констатировали ее смерть.

В результате пожара в комнате повреждены стены, имущество, закопчен потолок. Причина возгорания устанавливается.-0-