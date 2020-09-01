1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске на пожаре спасли двух женщин и эвакуировали четырех человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Гагарина поступило спасателям сегодня в 12.24. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, в окне квартиры на девятом этаже наблюдалось открытое горение, подъезд был задымлен.

Во время разведки в комнате и кухне в бессознательном состоянии были обнаружены две женщины - хозяйка квартиры и ее соседка. Работники МЧС вынесли их на свежий воздух и передали медикам. После осмотра с диагнозом "ожоги" обеих доставили в больницу. Кроме того, четыре человека, из которых двое детей, были эвакуированы из квартир этажом ниже.

Пожар ликвидирован. Повреждено имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Причина происшествия устанавливается.-0-

Фото МЧС