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В Витебске на предприятии горит склад с автомобильными покрышками

Происшествия 12.04.2019 | 12:59
Фото из группы во "ВKонтакте"
Фото из группы во "ВKонтакте"

12 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Склад с автомобильными покрышками горит на территории одного из предприятий Витебска, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Софья Глинская.

Информация о возгорании поступила сегодня около 12.00. Выяснилось, что на территории предприятия загорелись складируемые автомобильные покрышки. "В настоящее время спасатели ликвидируют пожар. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметила Софья Глинская.-0-

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Теги
Витебск, МЧС, пожар
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