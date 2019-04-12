В Витебске на предприятии горит склад с автомобильными покрышками

12 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Склад с автомобильными покрышками горит на территории одного из предприятий Витебска, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Софья Глинская.
Информация о возгорании поступила сегодня около 12.00. Выяснилось, что на территории предприятия загорелись складируемые автомобильные покрышки. "В настоящее время спасатели ликвидируют пожар. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметила Софья Глинская.-0-
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