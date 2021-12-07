В Витебске начальник и мастер ЖЭУ похитили более 5 т топлива

7 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Руководитель и мастер одного из витебских жилищно-эксплуатационных управлений похитили государственное топливо почти на Br9 тыс., в отношении них возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Сотрудники ОБЭП Железнодорожного РОВД Витебска и коллеги из Комитета государственного контроля Витебской области установили, что с марта по август 2020 года начальник и мастер одного из ЖЭУ Витебска занимались хищениями государственного топлива. Используя свои служебные полномочия, они на различных автозаправочных станциях областного центра совершили хищение более 3,2 т казенного дизельного топлива и почти 1,8 тыс. л бензина. Общий ущерб, который понесло предприятие от действий злоумышленников, составил около Br9 тыс.

Материалы проверки послужили основанием для возбуждения в отношении подозреваемых уголовного дела по ч.3 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК.-0-