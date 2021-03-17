В Витебске несколько соцобъектов были без холодной воды из-за порыва трубопровода

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске жилой дом и несколько социальных объектов временно были без холодного водоснабжения из-за порыва трубопровода, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о порыве трубы холодного водоснабжения диаметром 150 мм по ул.Б.Хмельницкого в районе д.27а поступило спасателям 16 марта в 17.25. От системы холодного водоснабжения были отключены многоквартирный дом, поликлиника, детский сад и консульство.

Как сообщили в областном управлении МЧС, в 21.16 водоснабжение было восстановлено полностью.-0-