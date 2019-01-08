В Витебске ночью горело кафе

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске в кафе по улице Жесткова минувшей ночью произошел пожар, пострадавших нет. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о пожаре поступило спасателям 8 января в 1.40. В результате пожара в холле кафе, принадлежащего ОАО "Арена пицца", повреждено имущество, закопчены стены, потолок.
Причина пожара устанавливается.-0-
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