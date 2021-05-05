В Витебске офицер-десантник спас мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста

5 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске офицер-десантник спас мужчину: он собирался спрыгнуть с моста через реку Витьба. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 4 мая около 21.00. Полковник Дмитрий Рыбинский возвращался со службы и заметил, что на Юбилейном мосту через перила перелез молодой человек. Он намеревался спрыгнуть с высоты около 10 м.

"Офицер немедля схватил мужчину, перетащил его через перила на тротуар, вызвал милицию и скорую помощь. После оказания первой медицинской помощи молодой человек осознал, что мог совершить непоправимый поступок и искренне поблагодарил своего спасителя", - говорится в сообщении.

Гвардии полковник Дмитрий Рыбинский служит в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде. Он заместитель командира по воздушно-десантной подготовке.-0-

Дмитрий Рыбинский. Фото МО РБ