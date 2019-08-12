В Витебске опрокинулось такси: пострадал водитель и два пассажира

12 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске после наезда на бордюр опрокинулось такси, пострадали водитель и два пассажира, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД облисполкома.
Авария произошла 10 августа около 04.30 по ул. Правда. Водитель такси при повороте наехал на бордюр, автомобиль опрокинулся. В результате аварии пострадал сам водитель, а также 18-летний и 21-летний пассажиры.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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