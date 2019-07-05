В Витебске парень познакомился с девушкой на улице, а потом украл у нее $5 тыс.

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ловелас украл у витебчанки из сейфа $5 тыс. и золотые украшения, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

"Общительный молодой человек приглянулся жительнице Витебска во время прогулки. Парень отвел новую подругу в кафе. После молодые люди купили выпивку и закуску, отправились домой к девушке. Утром банкет продолжился. Ближе к вечеру ухажер, в очередной раз уйдя за добавкой, исчез, прихватив из сейфа $5 тыс. и 11 золотых украшений", - рассказали в милиции.

Как установили оперативники, злоумышленником оказался ранее судимый 31-летний житель Дубровенского района Максим Ларченко. Тайник со сбережениями он заметил утром, когда девушка прятала туда деньги.

Фото УВД Витебского облисполкома

Правоохранители полагают, что преступник может воспользоваться съемным жильем или найти новую жертву. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Максима Ларченко, просят обратиться по телефонам +375 29 899-11-66, +375 29 711-55-51 или 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются.-0-