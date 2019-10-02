В Витебске парень воровал телефоны и кошельки из больниц и детских садов

2 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске оперативники задержали 17-летнего учащегося колледжа, который подозревается в серии краж из больниц и детских садов, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В милицию обратились с заявлениями о краже несколько человек. Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность и задержать молодого человека с поличным.

Предварительно установлено, что на протяжении этого года он воровал кошельки и телефоны, оставленные без присмотра в открытых кабинетах. Чаще всего промышлял в школах и детских садах, поликлиниках и больницах города. Место очередной кражи выбирал спонтанно. Забирая деньги, молодой человек избавлялся от кошельков, а мобильники сдавал в ломбард. В настоящий момент можно говорить о нескольких десятках потерпевших, сообщили в УВД.-0-