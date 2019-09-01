В Витебске пенсионерка ушла в лес за грибами и пропала

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1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские правоохранители разыскивают пропавшую Зинаиду Юрченко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию УВД Витебского облисполкома.
Женщина ушла из дома 28 августа около 17.00, предположительно, в лес для сбора грибов, ее местонахождение неизвестно.
Пропавшей 73 года, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы прямые, окрашенные в темный тон. Была одета в штаны-бриджи темного цвета, серую майку, резиновые калоши фиолетового цвета. При себе имела мобильный телефон Samsung черного цвета, кухонный нож с пластиковой ручкой красного цвета.
Граждан, обладающих какой-либо информацией, просят сообщить в ближайший отдел милиции либо позвонить по телефонам: (8-0212) 37-61-25 или 102.-0-