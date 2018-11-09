9 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске пьяный мужчина проник в частный дом и чуть не сгорел, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Пожар произошел 8 ноября в доме по ул. 1-й Узорной Витебска. Когда спасатели приехали на место происшествия, горела кровля. В одной из комнат сотрудники МЧС нашли пьяного мужчину, который ранее проник в дом. Спасенного передали бригаде скорой медицинской помощи, после осмотра от госпитализации он отказался. Хозяйки в доме в момент пожара не было.
В результате огнем повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - поджог. Ее проверяют милиционеры и следователи.-0-
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