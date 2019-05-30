30 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске пьяный мужчина разгромил подъезд многоэтажки, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
В Первомайский РОВД обратился председатель товарищества собственников одной из многоэтажек по ул.Горького. Он сообщил, что ночью неустановленный преступник в подъезде дома повредил кнопки лифта и почтовые ящики. Ущерб составил Br169.
Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершил 20-летний парень. В тот вечер молодой человек с приятелями приехал к знакомой. Будучи изрядно выпившим, нормальную беседу с девушкой он выстроить не смог, в результате свою злость выместил на всем, что попалось под руку.
За дебош в отношении парня возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК.-0-
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