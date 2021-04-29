В Витебске пьяный мужчина угрожал ножом подросткам

29 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело об особо злостном хулиганстве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, вечером 2 апреля дети в возрасте 9-11 лет играли во дворе многоквартирного дома на ул. Титова. В это время к ним подошел 36-летний мужчина и начал нецензурно выражаться в их адрес. Когда они стали разбегаться, витебчанин пытался их догнать. Дети прибежали домой и рассказали родственникам о произошедшем, а нападавший подошел к другой компании ребят постарше и начал им угрожать ножом. Подросткам удалось убежать от агрессора. Выяснилось, что мужчина угрожал насилием и двум совершеннолетним ребятам, которые решили успокоить дебошира, однако увидели у него в руках нож.

В милицию поступило сразу три звонка от потерпевших и свидетелей. Правоохранители задержали подозреваемого, который был сильно пьян - медосвидетельствование показало 3,36 промилле. "Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. Изъят нож и видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления", - отметила Оксана Лазько. Назначены экспертные исследования, в том числе холодного оружия.

В настоящее время 36-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК. Он допрошен и заключен под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за разбой, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и покушение на убийство.-0-