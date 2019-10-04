В Витебске пьяный работник избил начальника

4 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о принуждении к выполнению договорных обязательств, совершенном с применением насилия, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 33-летний мужчина устроился на работу в одну из организаций Витебска в феврале 2019 года. Получив в апреле заработную плату за март, он остался недоволен ею и решил разобраться с прорабом. Он пришел пьяным к начальнику и начал его избивать, требуя деньги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, обвиняемый причинил потерпевшему тяжкие травмы.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) и ч.3 ст.384 (принуждение к выполнению обязательств) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-