В Витебске племянник избил до смерти дядю

29 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сотрудниками Октябрьского РОВД Витебска задержан 30-летний мужчина по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Конфликт произошел между племянником и его родным дядей 25 ноября.

По предварительной информации, молодому человеку не понравилось, как родственник сделал у него ремонт. Мужчину не устроило качество работы с электропроводкой. Ссора и претензии переросли в драку. Во время нее витебчанин нанес своему родственнику не менее семи ударов в область головы. После этого потерпевший скончался на месте происшествия.

Витебским ГОСК в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК.-0-