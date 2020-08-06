В Витебске по делу о мошенничестве будут судить 15 человек

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области изучила и направила в суд Первомайского района Витебска уголовное дело в отношении 15 граждан, которым инкриминировано мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы. Об этом БЕЛТА сообщили в прокуратуре Витебской области.

Согласно материалам дела, ранее судимый житель Витебска в конце 2018 года совместно с другим мужчиной создал управляемую устойчивую организованную группу. В ее состав в различные периоды витебчанин вовлек 13 человек. Группа занималась совместной преступной деятельностью для противоправного получения имущественной выгоды. Между членами сообщества житель Витебска распределил роли при подготовке и совершении хищений, определил каждому долю, закрепил обязанности, которые те неуклонно выполняли.

Двое организаторов разрабатывали схемы и планы мошенничеств, выбирали цели, обучали и инструктировали членов группы, подыскивали каналы сбыта похищенного, продавали его и распределяли между другими добытое. "Исполнители действовали по указаниям организаторов, подчинялись групповой дисциплине. Они подыскивали жертв, которые не догадывались об их преступных намерениях: убеждали оформить на себя кредитные договоры, связанные с получением в пользование имущества и права на него. При этом вводили потерпевших в заблуждение относительно платежей по таким договорам в будущем. Затем доставляли этих граждан в банковские учреждения, пункты продаж и обслуживания бытовой техники на территории Витебска, где контролировали приобретение товаров и услуг. Полученный товар впоследствии передавали двум организаторам", - рассказали в прокуратуре.

Потерпевшими по делу признаны 83 человека. Ущерб от противоправных действий превысил Br390 тыс. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше Br130 тыс. Из 15 обвиняемых 9 находятся под стражей.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией содеянного по ч.4 ст.209 УК. Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области.-0-