В Витебске по подозрению в организации финансовой пирамиды задержан директор фирмы

21 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске задержан директор фирмы. Мужчина подозревается в организации финансовой пирамиды. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Уже известно о десятках пострадавших. Люди лишились своих сбережений в надежде получить крупную прибыль от вложений "под процент". Общий ущерб потерпевших составляет около Br600 тыс.

В финансовых махинациях подозревается 41-летний уроженец Витебского района, являющийся директором фирмы. В период с 2017 по 2019 годы он выманивал у людей деньги под предлогом выплаты крупных дивидендов - до 60% от вложений ежемесячно. "Вкладчики думали, что инвестируют в высокодоходные проекты по поставкам продуктов. На самом деле фигурант не занимался хозяйственной деятельностью, а дивиденды выплачивал за счет финансовых поступлений новых клиентов. В последующем он и вовсе перестал платить", - отметила Ольга Чемоданова.

По всем противоправным фактам мошенничества следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.209 УК Беларуси (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас устанавливаются другие пострадавшие лица.-0-