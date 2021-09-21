В Витебске под колесами иномарки погиб пешеход

21 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Вчера вечером в Витебске иномарка сбила пешехода, тот скончался на месте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Госавтоинспекции.

В Витебске 20 сентября около 10 часов вечера водитель Iveco на проспекте Черняховского совершил наезд на неустановленного мужчину, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. От полученных ранений пешеход погиб. По факту ДТП проводится проверка. Личность погибшего устанавливается.-0-