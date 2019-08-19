В Витебске подростки обокрали морозильный ларь с мороженым

19 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске подростки украли из морозильного ларя более 170 пачек мороженого, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Александр Колыско.

О краже мороженого из холодильника, расположенного возле одного из жилых домов по ул.Богатырева в микрорайоне Билево, в милицию заявил индивидуальный предприниматель. По словам мужчины, злоумышленники смогли похитить лакомство, повредив замок. Ущерб оценивается в сумму более Br320.

Оперативные действия правоохранителей позволили установить фигурантов "сладкого" дела. Ими оказались четверо местных подростков. Ребята попали в объектив камеры видеонаблюдения, расположенной на соседнем доме. На кадрах видно, как юные злоумышленники сорвали замок и ловко отправили содержимое холодильника в пакет. При проведении оперативных мероприятий они признались в совершении аналогичной кражи в другом районе города.

В отношении несовершеннолетних Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) УК.-0-