В Витебске погиб велосипедист

9 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске в аварии погиб велосипедист, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
ДТП произошло 9 июля около 17.00 на улице Транспортная. Велосипедист 1969 года рождения оказался под колесами автомобиля MAN, которым управлял 32-летний житель областного центра. В результате происшествия 50-летний мужчина с травмами был доставлен в Витебскую областную клиническую больницу, где от полученных травм скончался.
Обстоятельства аварии устанавливаются.-0-
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