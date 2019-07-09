В Витебске погиб велосипедист

9 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске в аварии погиб велосипедист, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло 9 июля около 17.00 на улице Транспортная. Велосипедист 1969 года рождения оказался под колесами автомобиля MAN, которым управлял 32-летний житель областного центра. В результате происшествия 50-летний мужчина с травмами был доставлен в Витебскую областную клиническую больницу, где от полученных травм скончался.

Обстоятельства аварии устанавливаются.-0-