В Витебске после ДТП малыш остался цел благодаря автокреслу

28 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске при столкновении грузовика и легковушки детское автокресло помогло уберечь ребенка от травм, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 11.45 на улице Зеленогурской. Грузовой автомобиль ГАЗ на перекрестке улиц Сенненской и Зеленогурской врезался в легковушку "Хонда-Аккорд" под управлением 32-летнего жителя Витебска. В "Хонде" на заднем сиденье в автокресле находился двухлетний малыш. После осмотра медиков водителя легкового авто и его ребенка отпустили домой. Задняя часть "Хонды" в результате столкновения искорежена: после удара отлетела дверь, смят багажник.
По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает о важности использования детских удерживающих устройств.-0-
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома
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