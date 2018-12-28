В Витебске после ДТП малыш остался цел благодаря автокреслу

28 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске при столкновении грузовика и легковушки детское автокресло помогло уберечь ребенка от травм, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 11.45 на улице Зеленогурской. Грузовой автомобиль ГАЗ на перекрестке улиц Сенненской и Зеленогурской врезался в легковушку "Хонда-Аккорд" под управлением 32-летнего жителя Витебска. В "Хонде" на заднем сиденье в автокресле находился двухлетний малыш. После осмотра медиков водителя легкового авто и его ребенка отпустили домой. Задняя часть "Хонды" в результате столкновения искорежена: после удара отлетела дверь, смят багажник.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает о важности использования детских удерживающих устройств.-0-

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома