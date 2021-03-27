В Витебске пресечены действия мужчин, готовившихся к массовым беспорядкам

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области расследуется уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств и приготовлению к массовым беспорядкам. Такая информация содержится на официальном сайте Следственного комитета Беларуси.

По данным следствия, в период времени с ноября 2020 года по 9 февраля текущего 38-летний и 43-летний жители Витебска создали условия для своего участия и участия других людей в массовых беспорядках. Они приобрели стеклянные бутылки, фрагменты пенопласта и бутылки с горючей жидкостью, подготовили их для использования и хранили у себя в гараже.

Мужчины не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, так как 9 февраля они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В ходе проведенных обысков в гараже одного из мужчин было обнаружено и изъято не менее 5 г марихуаны.

К материалам уголовного дела приобщены видеозаписи, на которых зафиксировано потребление вышеуказанными мужчинами наркотиков, а также приготовление к массовым беспорядкам. Назначены судебно-химические экспертизы, экспертизы радиоэлектронных устройств, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. Осмотрены компьютерная техника и предметы, изъятые в ходе проведения обысков у обвиняемых. Допрашиваются свидетели.

"В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств) и ч.1 ст.13, ч.1 ст.293 (приготовление к массовым беспорядкам) Уголовного кодекса. Они допрошены. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что обвиняемые в 2020 году неоднократно привлекались к административной ответственности по ст.23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметил начальник УСК по Витебской области Павел Игнатов.-0-