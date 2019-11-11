В Витебске преступная группа совершала хищения с банковских карт

11 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске правоохранители задержали злоумышленников, похищавших деньги с банковских карт, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В состав группы входили граждане в возрасте от 15 до 37 лет. В поле зрения правоохранителей они попали после крупной волны хищений с карточек, прокатившейся почти по всем регионам страны.

Деятельность злоумышленников была ориентирована на продавцов, предлагавших свой товар в интернете. Фигуранты звонили им, представлялись индивидуальными предпринимателями, заинтересованными покупкой товара для своего интернет-магазина. Затем следовало предложение оплатить товар с помощью банковского перевода. Для подтверждения данной операции злоумышленники просили идентификационный номер паспорта собеседника и коды, которые приходили на телефон. Этой информации было вполне достаточно для доступа к интернет-банкингу намеченной жертвы и похищения денег с карт-счета.

Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники) по четырем фактам хищений. У правоохранителей есть основания полагать, что потерпевших гораздо больше. Например, в Минске с заявлениями о хищении денег аналогичным способом в милицию обратилось около полусотни граждан.-0-