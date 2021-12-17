17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске при пожаре дома погиб мужчина 1978 года рождения, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сигнал о пожаре по ул. 1-я Новосуражская поступил в центр оперативного управления городского отдела по ЧС 17 декабря в 3.50. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, дом горел, кровля и потолочное перекрытие обрушились. Внутри дома работники МЧС обнаружили труп хозяина.

Спасатели ликвидировали пожар. Проводится проверка, причина произошедшего устанавливается. Рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем.-0-