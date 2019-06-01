В Витебске при пожаре в квартире спасены 2 человека

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в жилом доме в Витебске спасены два человека, из соседних квартир девять эвакуированы, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"Спасателям в 03.25 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир дома по улице М.Горького в Витебске. Работники МЧС спасли хозяина квартиры 1957 года рождения и его сына 1980 года рождения, которые с отравлением продуктами горения были госпитализированы в местную больницу, - рассказали в МЧС. - Из соседних квартир были эвакуированы жильцы".

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-