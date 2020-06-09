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09 июня 2020, 09:32

В Витебске при пожаре в многоэтажке эвакуировали 18 человек

Фото Витебского областного управления МЧС
Фото Витебского областного управления МЧС

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске при пожаре в многоэтажке эвакуировали 18 человек, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сегодня в 5.25 в центр оперативного управления Витебского городского отдела по ЧС поступило сообщение о пожаре в квартире по проспекту Фрунзе. "Из окна квартиры на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома шел сильный дым. В комнате возле окна спасатели обнаружили хозяйку 1925 года рождения. Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи, после осмотра ее госпитализировали. С вышерасположенных этажей сотрудники МЧС эвакуировали 18 человек, среди которых два ребенка", - рассказали в МЧС.

Пожар ликвидировали, огнем в комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС

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