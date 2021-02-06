6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске при пожаре в многоэтажке эвакуированы 10 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

5 февраля в 21.08 на телефон 101 поступило сообщение о загорании в квартире по ул. Воинов-Интернационалистов. К месту происшествия сразу же выдвинулись боевые расчеты. Первыми по указанному адресу прибыли подразделения пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь". Оценив обстановку, спасатели бросились в подъезд многоэтажки, на 2-м этаже чувствовался устойчивый запах дыма.

"В квартиру, откуда шел дым, спасатели проникли без препятствий - дверь была открыта. Из-за густого дыма ничего не было видно. Проводя разведку, в комнате на горящем диване они увидели человека и вынесли его на улицу. До приезда скорой помощи фельдшер медицинской службы отряда "Витязь" проводила сердечно-легочную реанимацию пострадавшему. Визуально у мужчины наблюдались ожоги различной степени тяжести", - рассказали в МЧС.

Второе звено газодымозащитной службы с вышерасположенных этажей эвакуировало 10 человек.

Как выяснилось позже, работники МЧС вынесли из огня хозяина квартиры 1959 года рождения, который пострадал от своей вредной привычки - курения, что и привело к возникновению пожара.-0-