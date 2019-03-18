В Витебске при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

18 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске при пожаре в квартире многоэтажного дома погиб хозяин, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Информация о задымлении в квартире по ул. П.Бровки поступила в центр оперативного управления МЧС накануне вечером в 20.37. К моменту прибытия спасателей из квартиры на девятом этаже, где произошло ЧП, шел сильный дым, на лестничной клетке было плотное задымление. Дверь в квартиру была заперта, поэтому спасатели проникли внутрь помещения по автолестнице через окно. В кухне на полу был обнаружен 60-летний хозяин квартиры, который находился без сознания. Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи, однако позднее он скончался.
Из соседних квартир спасены пять человек, в том числе 15-летняя девочка. Никто из них не пострадал.
Причина пожара устанавливается. Основная версия трагедии - неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры.-0-
Фото Витебского областного управления МЧС
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