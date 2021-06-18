В Витебске при пожаре в общежитии эвакуировали 108 человек

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске произошел пожар в общежитии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 00.58 в МЧС поступило сообщение о пожаре в общежитии №2 ОАО "ВЗРД Монолит" по улице Гражданская. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось задымление на первом этаже девятиэтажного здания общежития", - рассказали в пресс-службе.

В ходе разведки было установлено, что произошло возгорание в бытовом помещении, расположенном на первом этаже общежития. Здание оборудовано системой пожарной сигнализации со звуковым, речевым и световым оповещением, система сработала. Прибывшие спасатели из комнат общежития эвакуировали 108 человек, из них 20 детей. Никто не пострадал.

В течение нескольких минут пожар был ликвидирован спасателями-пожарными. В бытовом помещении уничтожен шкаф, имущество проживающих, закопчены стены, потолок.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.-0-

Фото МЧС