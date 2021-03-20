20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске при пожаре в общежитии погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

19 марта в 15.46 спасателям поступило сообщение о пожаре в общежитии №5 ОАО "Витязь" по ул. Петруся Бровки. К месту происшествия незамедлительно отправились подразделения МЧС. Очаг возгорания был обнаружен в одной из жилых комнат. Во время разведки спасатели в ванной комнате на полу обнаружили женщину 1968 года рождения в бессознательном состоянии. Работники МЧС вынесли ее на свежий воздух. Медики провели реанимационные мероприятия, однако это не помогло - женщина умерла.

Всего спасатели из комнат общежития спасли 10 человек, из них 5 детей, еще 15 проживающих эвакуированы. До прибытия подразделений МЧС администрация объекта эвакуировала 62 человека.

Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.-0-