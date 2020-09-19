В Витебске при пожаре в шестиэтажке эвакуировали 10 человек

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске при пожаре в шестиэтажном доме были эвакуированы 10 человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 18 сентября. "В 22.54 поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже шестиэтажного жилого дома в Витебске по улице Воинов-Интернационалистов. До прибытия подразделений МЧС местные жители спали хозяйку жилья 1972 года рождения и находившегося у нее в гостях гражданина 1985 года рождения. С ожогами и отравлением продуктами горения они госпитализированы", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники МЧС из квартир подъезда эвакуировали 10 человек.

Причина пожара устанавливается.-0-