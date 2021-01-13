В Витебске при пожаре в жилом доме эвакуировали 10 человек

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске при пожаре в многоквартирном жилом доме эвакуировали 10 человек, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о задымлении в подъезде дома по улице Чкалова поступило спасателям 12 января в 13.40. Прибывшие работники МЧС спасли хозяина квартиры, который был госпитализирован. Людей эвакуировали из квартир на вышележащих этажах.

В результате пожара в квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина произошедшего устанавливается.-0-