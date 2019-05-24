В Витебске при пожаре жилого дома погиб мужчина

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске при пожаре в жилом доме погиб 71-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
По данным следствия, сообщение о возгорании дома на улице 5-я Пригородная поступило сегодня от соседки погибшего. При ликвидации пожара обнаружено тело хозяина дома. В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений, за исключением термических ожогов, на теле мужчины не обнаружено.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены соседи погибшего. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
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