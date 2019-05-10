В Витебске при столкновении двух авто серьезно пострадал один из водителей

10 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске при столкновении двух автомобилей серьезно пострадал один из водителей, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла вечером 9 мая на улице Чапаева. Водитель 1964 года рождения, управляя Volvo, ехал со стороны ул. Стадионной. При повороте налево в направлении ул. Лазо, по предварительным данным, он не уступил дорогу автомобилю Honda, который двигался по ул. Чапаева со стороны ул. Лазо в прямом направлении. В результате столкновения водитель Honda 1990 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию Витебской областной клинической больницы.

На момент ДТП водители были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности.

В Госавтоинспекции отметили, что во многих авариях именно использование ремней безопасности позволяет сохранить жизнь водителей и пассажиров, а также призвали не пренебрегать этим важным фактором личной безопасности.-0-