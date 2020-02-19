В Витебске произошло два ДТП с наездом на пешеходов: один погиб, другой - в больнице

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске 18 февраля произошли два ДТП с наездом на пешеходов: один погиб, другой - в больнице. Такая информация размещена в официальной группе ГАИ УВД Витебского облисполкома в соцсети "Вконтакте", сообщает БЕЛТА.

Первая авария произошла около 20.00 в районе дома №5 на проспекте Победы. По предварительной информации, водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем Ford Tourneo, совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть в неположенном месте неустановленного мужчину. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался.

Спустя полчаса авария произошла вблизи дома №8 на улице Смоленской. 53-летний житель Витебска, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 79-летнюю женщину. Пешеход с телесными повреждениями доставлена в Витебскую областную клиническую больницу. По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото из VK-аккаунта ГАИ Витебск