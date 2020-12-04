В Витебске работники МЧС спасли застрявшего в мусоропроводе парня

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске работники МЧС спасли застрявшего в шахте мусоропровода парня, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

3 декабря в 23.51 в службу спасения Витебска поступило сообщение о человеке, застрявшем в стволе шахты мусоропровода многоэтажного дома по улице Ленинградской.

"На седьмом этаже девятиэтажного дома в стволе шахты мусоропровода застрял двадцатилетний молодой человек. Работники МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента демонтировали навесную металлическую систему межэтажного мусороприемника и спасли мужчину. Как стало известно позже, молодой человек выносил мусор на девятом этаже и заметил, что мусоропровод забит, попытался ногами протолкнуть затор и провалился на уровень седьмого этажа, где застрял. Самостоятельно покинуть шахту ствола мусоропровода он не смог", - говорится в сообщении.-0-