В Витебске разоблачили законспирированную группу наркодилеров

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12 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске пресечена деятельность группы оптовиков-закладчиков, работавших на виртуальный наркомаркет. Такая информация размещена на Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.Первым в поле зрения оперативников попал неработающий 35-летний житель Витебска. Его задержали с очередной партией запрещенного товара: в автомобиле мужчина перевозил свыше полукилограмма марихуаны для распространения на территории Витебской и Минской областей.Следующим звеном криминальной цепи стала 22-летняя жена подозреваемого. Она помогала мужу в фасовке и продаже наркотиков. В доме супругов хранились предназначенное для сбыта особо опасное психотропное вещество параметил-эфедрон, массой 50 г, марихуана. Помимо этого, изъяты специальные весы, упаковочные материалы, компьютерная техника, приспособления для употребления наркотиков.В этот же день оперативники задержали двоих закладчиков - местных жителей 27 и 24 лет. В Витебске и Витебском районе они размещали параметил-эфедрон и альфа-PVP.Задержанные являлись хорошо организованной и законспирированной преступной группой, которая отвечала за большой участок сбыта запрещенных веществ не только в Витебской области, но и практически по всей Беларуси.Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-