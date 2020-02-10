В Витебске рецидивист ограбил пенсионерку в лифте

11 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске правоохранители за пару часов задержали рецидивиста, напавшего на пенсионерку в лифте, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Происшествие случилось 6 февраля. Женщина 1947 года рождения, направлявшаяся в гости к своей подруге, зашла в лифт вместе с незнакомым мужчиной. Когда двери открылись на одном из этажей, преступник выхватил у нее из рук сумку, в которой находились деньги и документы.

Чтобы установить личность злоумышленника, оперативникам понадобилось всего два часа. Им оказался ранее судимый 37-летний житель областного центра. Свою жертву он приметил в магазине, куда женщина заходила за покупками. После этого проследовал за пенсионеркой до подъезда и вместе с ней зашел в лифт, где cовершил преступление.

На момент задержания мужчина успел потратить часть украденных денег на спиртное. Экспертиза показала у него 3 промилле алкоголя. За грабеж в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.-0-