В Витебске с перерабатывающего предприятия украли 10 т соды

20 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске четверо работников одного из перерабатывающих предприятий похитили 10 т соды на сумму более Br25 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области Андрей Лемнев.

Факт хищения имущества должностными лицами предприятия выявили сотрудники УДФР КГК по Витебской области. Установлено, что заведующая складом ОАО совместно с двумя товароведами отдела материально-технического снабжения и водителем с января 2018 года по май 2019-го похищали поставляемую на предприятие каустическую гранулированную соду. Для этого они искусственно создавали излишки соды на складе, выдавая ее для технологических нужд в меньшем количестве по сравнению с нормами. На сэкономленное количество соды они составляли заказы на ее закупку частному предприятию-поставщику. При получении товар перевозился не на склад перерабатывающего предприятия, а сразу доставлялся водителем в адрес коммерческой структуры из Минска и реализовывался за наличный расчет. При проведении следственных и других процессуальных действий 8 из 10 похищенных тонн соды были обнаружены на складах данной организации.

С учетом собранных доказательств по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере в отношении сотрудников ОАО возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК.-0-