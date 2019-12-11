В Витебске сотрудники ГАИ с погоней задерживали пьяного бесправника

11 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Пьяного бесправника за рулем легковушки задержали сотрудники ГАИ в Витебске. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня утром в Витебске на ул. Воинов-Интернационалистов водитель иномарки на российских регистрационных номерах проигнорировал требование об остановке, поданное сотрудниками ГАИ, и попытался скрыться. Информация о нарушителе была передана другим нарядам, несущим службу в городе. Экипаж ГАИ неоднократно подавал сигналы об остановке, однако водитель на них не реагировал. При этом он выезжал на полосу встречного движения и увеличивал скорость, создавая угрозу безопасности для других автомобилей", - отметила Ольга Чемоданова.

В итоге двумя машинами преследуемый автомобиль удалось заблокировать на выезде из Витебска в направлении Орши. Водитель и пассажир были пьяными (более 2 промилле алкоголя). "За рулем находился 35-летний житель Сенненского района, который в 2016 году решением суда на пять лет был лишен права управления транспортными средствами за управление в состоянии алкогольного опьянения. На пассажирском сидении был 27-летний владелец иномарки, приходящийся родственником водителю", - добавила пресс-секретарь МВД.

В отношении водителя составлены административные протоколы. Материалы проверки будут направлены в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. Владелец иномарки будет привлечен к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения и не имеющему права управления.

В 2019 году в Витебской области по вине пьяных водителей погибли 15 человек, ранено более 40. С начала года задержано 2,5 тыс. нетрезвых драйверов и более 5 тыс. бесправников.-0-