В Витебске суд вынес приговор мошенникам, которые заставляли людей продавать квартиры

9 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Вступил в законную силу приговор суда в отношении трех жителей Витебска, которые путем вымогательства и мошенничества склоняли потерпевших к продаже принадлежавших им квартир, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Наталия Гаврилюк.

Преступная деятельность одного из осужденных началась в 2010 году. Тогда он с неустановленными людьми путем угроз заставил витебчанина продать принадлежавшую ему квартиру. Деньги от реализации недвижимости достались мошеннику. Потерпевшему же приобрели дешевый дом в Городокском районе, где он был вынужден жить.

В 2015 году к преступной деятельности мужчины присоединились его двоюродный брат, а также их знакомый. Вместе они продолжили под различными предлогами вынуждать людей продавать жилье. Чтобы убедить некоторых потерпевших добровольно реализовать квартиру, мошенники разыгрывали целые спектакли. Например, потерпевший, проснувшись после распития алкоголя в компании одного из преступной компании, увидел в своих руках нож, а в доме якобы труп со следами крови - на самом деле кетчупа. Рядом была девушка, которая обвинила его в изнасиловании и убийстве. Играя роль сотрудника милиции, в дом пришел второй мошенник, который убедил потерпевшего, что все тихо "порешает" за крупную сумму, получить которую можно от продажи квартиры. В итоге жилье потерпевшего продали за $21 тыс., ему же приобрели дом в Витебском районе за $1 тыс. Остальная сумма осела в карманах злоумышленников.

Троих мужчин суд приговорил к лишению свободы на 5, 6 и 8 лет. Они свою вину не признали.-0-