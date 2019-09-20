В Витебске супруги ограбили дискаунтер

20 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске неработающая семейная пара ограбила дискаунтер, но их вскоре задержали, сообщил БЕЛТА БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В милицию днем 18 сентября обратился продавец магазина бытовой химии и косметики. Она сообщила, что неизвестные из торгового объекта похитили предметы личной гигиены.

Оперативники выяснили, что около 13.30 в магазин зашла парочка. Пока мужчина ожидал свою спутницу возле входа, женщина ушла внутрь помещения. Там она принялась осматривать товар и кое-что класть в пакет. Другую часть продукции дама стала прятать под одеждой. Охранник заметил это и предложил ей выложить украденные предметы. Воровка переложила все в пакет и стала двигаться к выходу. Когда же охранник попытался ее остановить, то компаньон воровки схватил его и стал удерживать, пока та не сбежала. После этого мужчина и сам ретировался.

Сотрудники милиции по горячим следам задержали нападавших. Оказалось, что преступление совершили неработающие супруги. Парочка была задержана, похищенное из магазина изъято.

В отношении витебчан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК (грабеж).-0-