22 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске ветер повредил обшивку торгового центра и стал причиной падения дерева на автомобиль, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сильными порывами ветра оказались надорваны два листа обшивки на стене торгового центра GREEN. Сообщение об этом поступило в оперативный центр МЧС около 13.00. Ввиду расположения рядом остановки общественного транспорта к месту происшествия была направлена техника и сотрудники ПАСО "Витязь". В настоящее время вместе с работниками администрации торгового центра они устраняют повреждения здания.
Также из-за ветра в областном центре по ул. П.Бровки произошло падение дерева на легковой автомобиль. В данном случае никто не пострадал, помощь спасателей не понадобилась.-0-
Фото Витебского областного управления МЧС
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