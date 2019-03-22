22 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске ветер повредил обшивку торгового центра и стал причиной падения дерева на автомобиль, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сильными порывами ветра оказались надорваны два листа обшивки на стене торгового центра GREEN. Сообщение об этом поступило в оперативный центр МЧС около 13.00. Ввиду расположения рядом остановки общественного транспорта к месту происшествия была направлена техника и сотрудники ПАСО "Витязь". В настоящее время вместе с работниками администрации торгового центра они устраняют повреждения здания.

Также из-за ветра в областном центре по ул. П.Бровки произошло падение дерева на легковой автомобиль. В данном случае никто не пострадал, помощь спасателей не понадобилась.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС