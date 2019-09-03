В Витебске водитель и пассажир пытались дать взятку сотруднику ГАИ

3 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске за попытку дать взятку сотруднику ГАИ в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
Ночью 2 сентября сотрудники ГАИ на проспекте Черняховского остановили легковушку, водитель которой визуально был пьян. При проверке документов подозрения сотрудников милиции подтвердились. Во время разбирательства житель областного центра и его пассажир попытались дать взятку правоохранителю в размере $200 за благоприятное решение вопроса о непривлечении к административной ответственности.
Сотрудник ГАИ предупредил об уголовной ответственности за дачу взятки. Однако водитель и пассажир положили деньги в отсек для вещей служебного автомобиля. Увидев это, инспектор закрыл машину и вызвал на место следственно-оперативную группу.
В отношении водителя Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.431 (дача взятки) УК.-0-